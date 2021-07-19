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У Коростені дизель-потяг збив двох пенсіонерів - чоловік та жінка у лікарні

Уранці 18 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків про ушпиталення двох жителів райцентру, які отримали травми унаслідок потрапляння під потяг. Нині у рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють всі обставини, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, близько 7:15 на залізничному переїзді у м. Коростені дизель-поїзд сполученням "Житомир-Коростень" здійснив наїзд на двох пішоходів, які у цей час рухались по залізничному переходу.

У результаті травми різного ступеню тяжкості отримали 79-річна та 73-річний місцеві жителі. Жінку ушпиталили до хірургічного, а чоловіка – до реанімаційного відділення Коростенської лікарні.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України триває встановлення всіх причин та обставин події.
У Коростені дизель-потяг збив двох пенсіонерів - чоловік та жінка у лікарні
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