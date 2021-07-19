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У кар'єрі поблизу Тарасівки втопилась 6-річна дитина

У кар'єрі поблизу с. Тарасівка втопилась 6-річна дитина, про це повідомили у Житомирській обласній комунальній рятувальній службі, передає Замкова гора.

18 липня 2021р. водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби Житомирської обласної ради взяли участь у пошуках зниклого 17 липня 6-річного хлопчика.

Під час вияснення обставин зникнення дитини було з'ясовано, що сім'я відпочивала на кар'єрі в с. Тарасівка (неподалік с.Левків).

В певний момент батьки помітили відсутність дитини та розпочали пошуки, було повідомлено поліцію про даний факт. Пошуки дитини на березі бажаних результатів не дали. Тому до даних дій були залучені водолази ЖОКСАРС. О 8.15 тіло дитини було виявлено та піднято з дна кар'єру, передано працівникам поліції.
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