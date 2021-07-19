У Бердичеві під час вуличного конфлікту смертельно поранили 53-річного чоловіка

18 липня до поліції надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка на одній з вулиць Бердичева. Від отриманого ушкодження 53-річний потерпілий помер до приїзду швидкої. Поліцейські, перевіряючи обставини події, встановили та затримали причетного до вбивства. Триває розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Під час першочергових заходів поліцейські з’ясували, що в одному з магазинів міста, близько 16:00, виник раптовий конфлікт між незнайомими чоловіками. Сутичка продовжилася на вулиці. До неї приєднався 32-річний молодик, який приїхав після телефонного дзвінка товариша йому на допомогу.
"Попередньо встановлено, що далі сутичка продовжувалась уже між прибулим та потерпілим. Останній розмахував ножем, а опонент, у свою чергу, застосував пристрій для відстрілу гумових куль. У результаті отримане вогнепальне поранення призвело до смерті 53-річного бердичівлянина", - розповів начальник Бердичівського районного відділу поліції Олег Мельничук.
Відразу потому 32-річний чоловік з місця події поїхав.
Поліцейські встановили особу підозрюваного у вбивстві та затримали його уже упродовж години. Чоловік знаходився у травмпункті. Про нього відомо, що він є жителем столиці, а на вихідні приїхав у гості в одне з сіл під Бердичевом. Під час огляду у чоловіка було вилучено пристрій для відстрілу гумових куль (зареєстрований у встановленому законом порядку).
Наразі досудове розслідування проводиться за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проведено огляд місця події та вилучено низку речових доказів, у тому числі гумові кулі, гільзи та холодну зброю. Також призначено судово-медичну експертизу причин смерті загиблого.
Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.