Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:08 – В Україні через негоду без світла лишилися 75 населених пунктів 
  • 07:57 – У США суд вперше відправив до в’язниці учасника штурму Капітолію. Схожий вирок можуть отримати ще 200 підозрюваних 
  • 07:53 – "Обговорюють підтримку України". США і Німеччина незабаром оголосять про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters 
  • 07:50 – Україна отримає спеціальні Covid-тести для виявлення штаму Дельта – Ляшко 
  • 07:47 – Вибух на ринку в передмісті Багдада: 18 загиблих, десятки поранених 

У Бердичеві під час вуличного конфлікту смертельно поранили 53-річного чоловіка

18 липня до поліції надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка на одній з вулиць Бердичева. Від отриманого ушкодження 53-річний потерпілий помер до приїзду швидкої. Поліцейські, перевіряючи обставини події, встановили та затримали причетного до вбивства. Триває розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Під час першочергових заходів поліцейські з’ясували, що в одному з магазинів міста, близько 16:00, виник раптовий конфлікт між незнайомими чоловіками. Сутичка продовжилася на вулиці. До неї приєднався 32-річний молодик, який приїхав після телефонного дзвінка товариша йому на допомогу.

"Попередньо встановлено, що далі сутичка продовжувалась уже між прибулим та потерпілим. Останній розмахував ножем, а опонент, у свою чергу, застосував пристрій для відстрілу гумових куль. У результаті отримане вогнепальне поранення призвело до смерті 53-річного бердичівлянина", - розповів начальник Бердичівського районного відділу поліції Олег Мельничук.

Відразу потому 32-річний чоловік з місця події поїхав.

Поліцейські встановили особу підозрюваного у вбивстві та затримали його уже упродовж години. Чоловік знаходився у травмпункті. Про нього відомо, що він є жителем столиці, а на вихідні приїхав у гості в одне з сіл під Бердичевом. Під час огляду у чоловіка було вилучено пристрій для відстрілу гумових куль (зареєстрований у встановленому законом порядку).

Наразі досудове розслідування проводиться за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проведено огляд місця події та вилучено низку речових доказів, у тому числі гумові кулі, гільзи та холодну зброю. Також призначено судово-медичну експертизу причин смерті загиблого.

Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

У Бердичеві під час вуличного конфлікту смертельно поранили 53-річного чоловіка

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Новограді-Волинському військовий з вогнепальної зброї поранив 9-річного хлопчика
» На Житомирщині жінка косою вбила свого співмешканка і намагалась видати вбивство за нещасний випадок
» На Житомирщині нетверезий чоловік господарським знаряддям травмував родича
» У Житомирі двоє чоловіків ножем поранили водія, який зробив їм зауваження
» Поліція розслідує спричинення тяжких травм житомирянину під час хмільного конфлікту
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні через негоду без світла лишилися 75 населених пунктів
"Обговорюють підтримку України". США і Німеччина незабаром оголосять про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters
Україна отримає спеціальні Covid-тести для виявлення штаму Дельта – Ляшко
У Києві масштабна пожежа: горять склади
Блінкен назвав передачу Україні вакцини Moderna кроком до подолання пандемії
У США суд вперше відправив до в’язниці учасника штурму Капітолію. Схожий вирок можуть отримати ще 200 підозрюваних
"Обговорюють підтримку України". США і Німеччина незабаром оголосять про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters
Вибух на ринку в передмісті Багдада: 18 загиблих, десятки поранених
Повені в Європі: кількість жертв зросла до 200 осіб
У Німеччині сталася авіакатастрофа: серед жертв - підлітки
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора