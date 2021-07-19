Станом на 19 липня зареєстровано 18 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 18 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
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Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 18.07.2021 (за минулу добу – 17 липня) зареєстровано 11 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88665 випадків захворювання, 86577 людей одужали, 1800 випадків закінчились летально.