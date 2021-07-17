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П’яний далекобійник зніс шлагбаум у пункті пропуску "Виступовичі"

На кордоні з Білоруссю водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху і зніс шлагбаум у пункті пропуску Виступовичі у Житомирській області, про це повідомили у МВС, передає Замкова гора.

Там розповіли, що далекобійник був п’яний, так як після оформлення білоруськими прикордонниками вирішив вжити алкоголь і продовжити свій маршрут.

Стосовно порушника було складено цілу низку адміністративних матеріалів, зокрема, за злісну непокору, порушення прикордонного режиму та правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна, а також нетверезе водіння без документів і дрібне хуліганство.




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