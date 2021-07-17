На Житомирщині вантажівка врізалась у припаркований пасажирський автобус

Сьогодні, близько 7-ї години ранку на автомобільній дорозі Київ - Чоп сталась дорожньо-транспортна пригода - водій вантажівки врізався у припаркований автобус, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
На місці події патрульні встановили, що ДТП відбулася за участю автомобіля Renault Magnum та автобуса NEOPLAN.
На щастя, обійшлося без травмованих. Водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки не дотримався безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого здійснив наїзд на припаркований автобус.
В результаті наїзду транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
На винуватця аварії патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що стало причиною ДТП) КУпАП.
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