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Через пожежу на СТО у Житомирі згоріли три автомобілі

17 липня о 01:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в цегляній будівлі станції технічного обслуговування в м. Житомир, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

На місці події бійці ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходиться в одному з приміщень будівлі, де вогонь охопив устаткування, три легкових автомобілі та дах. Через пізнє виявлення загоряння пожежа швидко розповсюджувалася та загрожувала іншим приміщенням будівлі. Врахувавши всі фактори ризику, керівник гасіння залучив на допомогу додаткові сили та засоби.

Спільними зусиллями трьох відділень рятувальників о 02:30 пожежу вдалося локалізувати та о 03:20 – ліквідувати. Вогнем знищено покрівлю одного з приміщень, устаткування та три легковика. Вдалося запобігти розповсюдженню вогню на ще один автомобіль та інші приміщення будівлі. Загиблих та травмованих не має.

До ліквідації загоряння залучалося 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Попередня причина пожежі – несправність електропроводки одного з автомобілів, що знаходився всередині приміщення. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.
Через пожежу на СТО у Житомирі згоріли три автомобілі


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