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У Коростені на залізничному переїзді вантажний потяг збив 70-річного пенсіонера

16 липня до Коростенського районного управління поліції надійшло повідомлення про смертельне травмування чоловіка вантажним потягом. На місці події працюють поліцейські. Триває встановлення всіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло близько 12:30 від очевидців. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Коростенського районного управління поліції та Головного управління НП.

Попередньо, 70-річний місцевий житель, рухаючись через залізничні колії, що по вул. В. Сосновського у м. Коростені, несподівано зупинився і не реагував на звукові сигнали з потяга, що наближався, та крики чергової по переїзду.

Відтак чоловік був травмований та загинув. Нині триває встановлення причин та обставин події.
У Коростені на залізничному переїзді вантажний потяг збив 70-річного пенсіонера

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