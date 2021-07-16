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У Житомирі збираються побудувати патронний завод

Патронний завод планують збудувати у промисловій зоні Житомира, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора.

"Американська компанія інвестує у Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це – сотні робочих місць, величезна інвестиція у більш ніж 100 мільйонів доларів та високотехнологічні технології…, - каже міський голова Сергій Сухомлин. Інвестор обрав Житомир з-поміж Дніпра і Львова.

Після 2014 року, коли Україна втратила завод з виробництва набоїв, говорить Сергій Сухомлин, було багато намагань побудувати новий. Тепер він з’явиться у Житомирі і забезпечуватиме набоями наші Збройні Сили.

Зазначено, що на наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування. "У них є обов’язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових з інвалідністю…", - додає міський голова. Сергій Сухомлин також зауважив, що виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях.

Сесія міської ради сьогодні надала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова, 132 з метою подальшої передачі однієї з новоутворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".
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