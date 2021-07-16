З міського бюджету виділили 150 тис. грн житомирській тріатлоністці для участі у Олімпіаді
- 16.07.2021, 11:57,
- Житомирщина
Житомирській тріатлоністці Юлії Єлістратовій з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень для участі у Олімпіаді, відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, передає Замкова гора
.
"Олімпійський комітет не повністю компенсує витрати на підготовку і на участь в Олімпіаді, тому вони попросили допомогу – 150 тисяч з міського бюджету. І також (виділити) Мартиненко Єгору 85 тисяч", - сказав перед голосуванням міський голова Сергій Сухомлин.
Рішення про виділення коштів депутати підтримали.
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