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У Житомирі викрили трьох підлітків, які заради челенджу знімали ковпачки з автомобільних коліс

Днями поліцейські викрили трьох підлітків у крадіжці ковпачків з коліс автомобіля у дворі багатоповерхівки м. Житомира. Нині за їх дії відповідатимуть батьки. Відповідні адміністративні протоколи скеровані до суду, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Упродовж кількох тижнів у соціальних мережах час від часу з’являються обурення житомирян-автовласників діями невідомих, які знімають ковпачки-закрутки з коліс транспортних засобів.

Як з’ясувалось, такий челендж запустили в одній з соціальних мереж і він швидко став популярним. Принаймні, про це розповіли троє школярів, які теж стали його учасниками.

Дії хлопців побачив один з жителів багатоповерхівки та зробив відеозапис. Завдяки цьому та свідченням очевидців ювенальні інспектори Житомирського РУП встановили особи хлопців. Це троє школярів, віком від 10 до 11 років, які проживають неподалік.

З родинами парубків працювали ювенальні інспектори. Зважаючи на вік парубків, відповідальність за їх дії нестимуть батьки. Поліцейські склали відносно них адміністративні матеріали та скерували їх до суду для прийняття рішення.

Відповідно до ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення невиконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей караються штрафом від 850 до 1700 гривень.

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