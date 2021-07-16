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На Житомирщині розшукують жінку, яка ще у червні поїхала на роботу до столиці та не повернулась

Поліцейські відділення поліції №5 (м. Чуднів) Житомирського районного управління розшукують Зінченко Ніну Михайлівну, 12.02.1984 р.н., яка наприкінці червня залишила місце проживання у смт Великих Коровинцях та мала намір поїхати до м. Києва. Донині про місцеперебування жінки нічого не відомо, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Про зникнення Ніни Зінченко 14 липня до поліції повідомили її родичі. Попередньо, у 20-тих числах червня вона пішла з дому з наміром їхати до м. Києва на роботу. Однак, на робочому місці вона так і не з’явилася та додому не повернулася, на зв’язок із рідними не виходить. Поліція розпочала її розшук.

Прикмети зниклої: на вигляд близько 40 років, обличчя овальне, очі зелені, волосся коротке (зачіска каре), руде.

На момент зникнення була одягнена у чорні штани (бриджі), футболку чорного кольору із білими дрібними квітами та сині гумові шльопанці. При собі мала жіночу сумочку чорного кольору з документами та чорну сумку спортивного типу.

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