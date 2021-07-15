На Житомирщині п'яний чоловік жорстоко побив двох односельців, один із постраждалих помер, інший - у лікарні

Подія сталась уночі 14 липня у Радомишльській територіальній громаді. В одному із сіл місцевий житель влаштував дебош в обійсті своїх односельців і травмував обох. Тілесні ушкодження для одного із потерпілих виявились смертельними. Підозрюваного затримали правоохоронці. Триває досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Близько 2:30 до Радомишльського відділення поліції надійшло повідомлення від жителів с. Малої Рачі про дебош, який влаштував нетверезий односелець.
На місце події виїхали працівники поліції, а згодом і слідчо-оперативна група. Як з’ясувалось, події розгортались за місцем проживання 41-річного чоловіка, де він чаркував зі своїм 56-річним родичем. Попередньо з’ясовано, що близько 2 ночі у будинок до їх компанії намагався потрапити й 58-річний односельчанин. Однак господар відімкнув двері лише тоді, коли непроханий гість почав їх вибивати. Прийшлий чоловік продовжив дебоширити вже в оселі та підручним знаряддям побив і господаря, і його родича.
Обох постраждалих медики доставили до лікарні, а агресивного гостя затримали поліцейські. У 41-річного госпіталізованого медики діагностували тяжкі травми, які й призвели до смерті попри зусилля лікарів. Старший за віком чоловік знаходиться у лікарні із пораненнями голови, черепно-мозковою травмою та множинними саднами.
Водночас причетний до побиття людей їх односелець нині під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Мотиви своїх дій чоловік чітко пояснити не може.
Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Досудове розслідування триває.
За чинним законодавством такі протиправні дії караються ув’язненням від 7 до 10 років.
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