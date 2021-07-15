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У Житомирі почали укладати асфальт на вулиці Грушевського

У Житомирі розпочали роботи з укладання асфальту на вулиці Східній, мова йде про ділянку між перехрестям зі Східної та проспектом Незалежності, повідомляє кореспондент Замкової гори.

Нині дорожники працюють на правому боці дороги у бік центру міста, обіцяють завершити укладання до кінця цього тижня, після чого перейдуть працювати на лівий бік.

На ділянці проводять поточний ремонт - замінюють лише верхній шар асфальтобетонного покриття.

"Цей об’єкт стоїть у плані поточного ремонту, тобто мова йде якраз про заміну асфальтобетонного покриття, вартість цих робіт складає 4,8 мільйони гривень. Плануємо до кінця цього тижня завершити роботи на правому боці вулиці, після цього розпочнемо зрізання старого асфальту на лівій стороні і будемо продовжувати роботи", - повідомив головний інженер КП "УАШ" Юрій Собченко.
У Житомирі почали укладати асфальт на вулиці Грушевського





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