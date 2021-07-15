На Житомирщині 14-річний хлопець за кермом "Славути" злетів у кювет - підліток у лікарні

Увечері 14 липня на виїзді з с. Слобідки у кювет потрапив легковий автомобіль. Травми у ДТП отримав підліток, який перебував за кермом. Нині поліцейські встановлюють всі обставини події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо, близько 19:30 водій автомобіля «Славута», 14-річний місцевий житель, рухаючись дорогою у с. Слобідці, на виїзді з населеного пункту не впорався з керуванням та потрапив у кювет.
У результаті ДТП підліток отримав травми та був ушпиталений до обласної дитячої лікарні.
Нині поліцейські встановлюють всі обставини події. За попередньою інформацією, хлопець без дозволу сів за кермо автомобіля, що належить його матері.
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