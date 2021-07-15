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На Житомирщині станом на 15 липня зареєстровано 33 нові підтверджені випадки COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 33 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 15.07.2021 (за минулу добу – 14 липня) зареєстровано 33 нові лабораторно підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88610 випадків захворювання, 86553 людини одужали, 1796 випадків закінчились летально.
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