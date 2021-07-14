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На Житомирщині зіштовхнулись вантажівка та бус, одна людина загинула

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 132 км автошляху Васьковичі - Шепетівка, у колишньому Баранівському районі. На перехресті автошляхів між селами Дубрівка та Красуля зіштовхнулись вантажівка та бус, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, близько 10:00 на нерегульованому перехресті відбулось зіткнення автомобілів "Ford Transit", за кермом якого перебував 29-річний житель Хмельниччини, та "Volvo FMX" під керуванням 27-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП водій автомобіля "Ford Transit" отримав тілесні ушкодження, а його пасажир, житель м. Києва, загинув на місці події.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.
На Житомирщині зіштовхнулись вантажівка та бус, одна людина загинула

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