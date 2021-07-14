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У прокуратурі підтвердили, що саме військовий завдав поранення 9-річному хлопчику у Новограді-Волинському

Причетність військовослужбовця до стрільби, що мало місце 12.07.2021 в м. Новоград-Волинський Житомирської області, внаслідок якої малолітня дитина отримала поранення, підтверджено, про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, передає Замкова гора.

Дитина наразі знаходиться у лікарні без свідомості, стан стабільно важкий.

Сьогодні, 13.07.2021, затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Вину останній не визнав, при цьому пояснив, що даний злочин вчинив з необережності.

Сьогодні ж, за погодженням зі спеціалізованою прокуратурою, до суду подано клопотання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Одночасно проводяться інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин цієї жахливої події, а також перевіряється причетність даного військовослужбовця до вчинення інших тяжких злочинів.

Досудове розслідування триває.
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