Cтаном на 14 липня зареєстровано 4 нові підтверджені випадки COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 4 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
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Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 14.07.2021 (за минулу добу – 13 липня) зареєстровано 4 нові лабораторно підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88577 випадків захворювання, 86538 людей одужали, 1796 випадків закінчились летально, активних хворих на території Житомирщини - 282.