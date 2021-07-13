"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди із Житомира до Одеси

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда №131/132 Житомир - Одеса, зважаючи на велику популярність зазначеного маршруту. Так, додаткові рейси заплановані на 18, 22, 26 та 30 липня, а також на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 серпня, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", передає Замкова гора.
З Житомира поїзд відправляється о 23:15 і прибуває до моря о 9:29. Зворотно з Одеси він вирушає о 12:27 і прибуває до Житомира о 22:10.
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