Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:54 – Франція і Греція зробили обов’язковою вакцинацію медичних працівників 
  • 08:38 – 16 працівників м'ясокомбінату в Глобино отруїлися невідомою речовиною, 14 із них госпіталізовано, - ДСНС 
  • 08:36 – Зустріч Зеленського і Меркель тривала понад чотири години – Офіс президента 
  • 08:32 – Підозрюваний у вбивстві президента Гаїті був пов'язаний з правоохоронцями США - Reuters 
  • 08:30 – Командувач сил США в Афганістані склав повноваження 

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди із Житомира до Одеси

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда №131/132 Житомир - Одеса, зважаючи на велику популярність зазначеного маршруту. Так, додаткові рейси заплановані на 18, 22, 26 та 30 липня, а також на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 серпня, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", передає Замкова гора.

З Житомира поїзд відправляється о 23:15 і прибуває до моря о 9:29. Зворотно з Одеси він вирушає о 12:27 і прибуває до Житомира о 22:10.


рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Під час двох місяців літа з Житомира до Одеси курсуватиме прямий потяг
» На католицький Великдень у Житомирі вийдуть додаткові рейси громадського транспорту
» Через "червону" зону "Укрзалізниця" припинила продаж квитків на потяги на станціях Житомирщини
» "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків та посадку/висадку пасажирів на станціях Житомирської області
» До Житомира приїздить президент України Володимир Зеленський
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
16 працівників м'ясокомбінату в Глобино отруїлися невідомою речовиною, 14 із них госпіталізовано, - ДСНС
Зустріч Зеленського і Меркель тривала понад чотири години – Офіс президента
Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз вакцин від COVID-19
В Україні розпочалися навчання "Козацька Булава" за участю США та ще трьох країн
Штрафи за контрабанду і легалізація канабісу: що Рада розгляне на позачергових засіданнях
Франція і Греція зробили обов’язковою вакцинацію медичних працівників
Зустріч Зеленського і Меркель тривала понад чотири години – Офіс президента
Підозрюваний у вбивстві президента Гаїті був пов'язаний з правоохоронцями США - Reuters
Командувач сил США в Афганістані склав повноваження
У Грузії протестували через смерть журналіста: поліція затримала 12 активістів
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора