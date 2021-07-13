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На Житомирщині зниклого підлітка знайшли мертвим під завалами

Уранці 13 липня до поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення 14-річного жителя с. Сингаїв Коростенської міської громади. Під час першочергових заходів правоохоронці районного управління виявили тіло дитини у закинутому приміщенні неподалік місця проживання. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває з’ясування всіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 7 ранку до поліції звернулась жителька с. Сингаїв із повідомленням про те, що напередодні увечері пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся її 14-річний син.

На місце події, до обійстя родини, виїхала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд домоволодіння та особистих речей підлітка і розпочали першочергові заходи зі встановлення можливого місця перебування хлопця.

Під час розшукових дій поліцейські провели подвірний обхід та оглянули навколишню територію. Неподалік у закинутій будівлі під завалами цегли й було виявлено тіло дитини.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи обласного главку поліції та Коростенського райуправління ГУНП, поліцейські кінологи зі службовими собаками та фахівці експертно-криміналістичної лабораторії. Розглядаються кілька можливих версій розвитку події. Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.


На Житомирщині зниклого підлітка знайшли мертвим під завалами



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