За минулу добу на Житомирщині зафіксовано три нові випадки Covid-19
- 13.07.2021, 09:01,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 3 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 12.07.2021 (за минулу добу – 11 липня) зареєстровано 3 нові лабораторно підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88573 випадки захворювання, 86496 людей одужали, 1795 випадків закінчились летально, активних хворих на території Житомирщини - 282.
рейтинг:
-
- 0
-