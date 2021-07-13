У Житомирі через ремонт каналізаційного колектора перекрили частину вулиці та змінили рух маршрутки
- 13.07.2021, 08:42,
- Житомирщина
У зв’язку із проведенням КП "Житомирводоканал" міської ради аварійних робіт на каналізаційному колекторі по вул. Чумацький шлях, з 12 липня 2021 року буде перекритий рух транспорту по цій вулиці на ділянці між перехрестями з вул. Радонової та вул. Чуднівської до завершення робіт, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
.
Рух пасажирського громадського транспорту буде здійснюватись в об’їзд. Рух автобусного маршруту № 30 «Мальованка – Северина Наливайка» буде здійснюватись по вул. Чуднівській до КП "Житомирводоканал" з подальшим на ньому розворотом, далі буде прямувати до району Мальованка через вул. Героїв Пожежних, та у зворотному напрямку.
рейтинг:
-
- 0
-