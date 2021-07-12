Наслідки негоди у Житомирі - повалені дерева, затоплені вулиці та травмований чоловік

Через шквальний вітер, сильний дощ та град, внаслідок негоди підтопило кілька вулиць та повалило дерева - одне з нихз впало на автомобіль, а ще одне впало на чоловіка, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора.
Вже традиційно через дощ затопило перехрестя вулиць Покровської та Котовського. Сильні пориви вітру зривали вивіски з магазинів. Шквальний вітер ламав дерева та електроопори, так через поламаний стовп зупинено рух громадського транспорту на вулиці Параджанова, також дерево, яке з корінням вирвав вітер впало на легоквий автомобіль ВАЗ.
"З наслідками ураганного вітру вже борються комунальні служби. Дві бригади «Зеленбуду» , дві ТТУ та 4 бригади РЕМу ліквідовують наслідки. Їм допомагають надзвичайники. Вже відомо, що одна людина постраждала від стихії. На чоловіка впало дерево, він у лікарні із численними забоями. У районах, де дерева пошкодили лінії електропередач, працюють у першу чергу", - повідомили у міській раді Житомира.
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