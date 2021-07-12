Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 12:07 – ЄС затвердив продовження економічних санкцій проти Росії 
  • 12:03 – В Україні розпочалися навчання "Козацька Булава" за участю США та ще трьох країн 
  • 10:57 – Робили селфі під час грози: в Індії блискавка вбила 11 людей 
  • 10:55 – Штрафи за контрабанду і легалізація канабісу: що Рада розгляне на позачергових засіданнях 
  • 10:51 – Зеленський прибув до Німеччини з офіційним візитом: зустрінеться з Меркель та Штайнмаєром 

У Новограді-Волинському військовий з вогнепальної зброї поранив 9-річного хлопчика

12 липня до лікарні райцентру було доставлено 9-річного хлопчика з попереднім діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини. У результаті першочергових слідчих дій поліцейські встановили місце події та ймовірно причетного до спричинення вогнепального поранення дитини. Розпочато кримінальне провадження. Триває з’ясування обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків.

Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.

У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу, та згодом до райцентру прибула слідчо-оперативна група Слідчого управління Головного управління Національної поліції області.

За попередньо отриманою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились.

Відтак поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини відбулось у будинку. З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

Також нині встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині 13-річний хлопчик під час розваг із пневматичної рушниці поранив свого 11-річного товариша
» На Житомирщині жінка косою вбила свого співмешканка і намагалась видати вбивство за нещасний випадок
» На Житомирщині 42-річний чоловік потраапив під потяг, постраждалий у лікарні
» У Коростені в результаті бійки травми отримали двоє чоловіків
» На Житомирщині у жахливу ДТП потрапив автобус міжнародного сполучення (ФОТО)
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні розпочалися навчання "Козацька Булава" за участю США та ще трьох країн
Штрафи за контрабанду і легалізація канабісу: що Рада розгляне на позачергових засіданнях
Зеленський прибув до Німеччини з офіційним візитом: зустрінеться з Меркель та Штайнмаєром
Україна підготувала проєкт закону про перехідний період на окупованих територіях – Резніков
Сайт ВМС України атакували російські хакери і опублікували на ньому фейкові документи
ЄС затвердив продовження економічних санкцій проти Росії
Робили селфі під час грози: в Індії блискавка вбила 11 людей
Результати виборів у Молдові: проросійські сили пасуть задніх
Литва відмовилася видати Білорусі Світлану Тихановську
Фінал Євро-2020: збірна Італії обійшла Англію і стала переможцем
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора