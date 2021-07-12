У Новограді-Волинському військовий з вогнепальної зброї поранив 9-річного хлопчика

12 липня до лікарні райцентру було доставлено 9-річного хлопчика з попереднім діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини. У результаті першочергових слідчих дій поліцейські встановили місце події та ймовірно причетного до спричинення вогнепального поранення дитини. Розпочато кримінальне провадження. Триває з’ясування обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків.
Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.
У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу, та згодом до райцентру прибула слідчо-оперативна група Слідчого управління Головного управління Національної поліції області.
За попередньо отриманою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились.
Відтак поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини відбулось у будинку. З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази.
Також нині встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
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