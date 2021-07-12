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Під Житомиром жінка із донькою самотужки намагались загасити пожежу у приватному бідинку - отримали опіки та отруїлись чадним газом

12 липня о 00:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку у с. Іванівка Житомирського району, що на території Березівської територіальної громади, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

По прибуттю на місце події чергового караулу ДСНС стало відомо, що вогнем повністю охоплено будинок. Рятувальники подали стволи на гасіння пожежі та захист двох розташованих поруч будинків.

Ще до прибуття вогнеборців господарі та небайдужі сусіди допомагали гасити пожежу власними силами та рятувати майно. На жаль, власниця помешкання та її доросла донька, окрім отруєння продуктами горіння, у ході самостійного гасіння отримали опіки верхніх дихальних шляхів, верхніх кінцівок та шиї і були госпіталізовані до опікового відділення обласної лікарні.

Для оперативного підвозу води на гасіння пожежі на місце події було залучено додаткові сили та засоби. Спільними зусиллями трьох рятувальних відділень о 01:23 пожежу локалізували, а о 04:10 ліквідували. Вогнем знищено покрівлю будинку та дерев’яне перекриття веранди, речі домашнього вжитку.

За попередньою версією, займання могло статися через коротке замкнення холодильника, саме у місці його розташування спостерігався найбільший ступінь прогорання. Остаточна причина пожежі встановлюється.
Під Житомиром жінка із донькою самотужки намагались загасити пожежу у приватному бідинку - отримали опіки та отруїлись чадним газом

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