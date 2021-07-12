На Житомирщині водій Renault не впорався з керуванням та влетів у відбійник, травмовано двоє людей

Двоє людей отримали травми внаслідок зіткнення легковика із колесовідбійником на трасі "Київ-Чоп", про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
Аварія сталась вчора близько шостої ранку на 247 км траси "Київ - Чоп". Попередньо відомо, що водій 1988 року народження керуючи легковиком Reno Meganе не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з колесовідбійником.
Водія без свідомості госпіталізовано до Новоград-Волинської міської лікарні, окрім того, внаслідок ДТП травми отримав і пасажир автівки, його теж доправили до лікарні.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.