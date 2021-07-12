На Житомирщині жінка косою вбила свого співмешканка і намагалась видати вбивство за нещасний випадок

10 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 60-річного чоловіка. Під час роботи поліцейських на місці події з’ясувалось, що співмешканка загиблого нанесла йому смертельне поранення під час раптового конфлікту, однак намагалась приховати цей злочин. Нині жінка затримана, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Про подію уранці, близько 9:50, повідомив фельдшер екстреної медичної допомоги, який виїздив на виклик про нібито нещасний випадок.
Усі обставини події на місці перевіряли працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського районного відділу поліції. Так, співмешканка чоловіка стверджувала, що він випадково наштрикнувся на косу й отримав поранення.
Утім огляд місця події, а також характер отриманої загиблим травми вказував на інші обставини.
Поліцейські попередньо встановили, що незадовго до події чоловік та його 50-річна співмешканка разом розпивали спиртне і між ними виник раптовий конфлікт. У розпалі емоцій жінка ймовірно і завдала опонентові ножове поранення.
Її було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі затриманій оголошено про підозру у названому діянні та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.