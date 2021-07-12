Протягом вихідних на Житомирщині на воді загинули п'ятеро людей
- 12.07.2021, 11:08,
- Житомирщина
Протягом минулих вихідних на території області під час відпочинку на воді загинули п'ятеро людей, про це повідомили в управлінні ЦЗН облдержадміністрації, передає Замкова гора
.
Лише упродовж минулих вихідних загинуло п'ятеро людей. Так, 10 липня сталася трагедія в с. Українка Коростенського району (Малинська ТГ). У річці Ірша втопився чоловік 1991 року народження. У цей же день у с. Яструбенька Житомирського району (Брусилівська ТГ) у ставку загинув 27-річний чоловік.
Наступного дня, 11 липня, вода відібрала життя ще у трьох осіб: у м. Житомирі в річці Тетерів втопилася жінка, 1938 року народження; у смт Хорошів Житомирського району в річці Ірша загинув чоловік, 1968 року народження; у м. Бердичеві в озері "Шандора" втопився чоловік, 1966 року народження.
Загалом, з початку нинішнього року на водних об'єктах області загинули вже 22 людини.
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