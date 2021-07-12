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Житомиряни змагаються на Іграх Нескорених у Рівному

У Рівному триває черговий етап Всеукраїнських ветеранських змагань "Ігри Нескорених", про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора.

Сьогодні у м. Рівному стартували Всеукраїнські ветеранські змагання "Ігри Нескорених" за участю наших захисників - учасників АТО/ООС. Змагання триватимуть протягом 10 - 11 липня.

Серед майже 100 учасників - троє наших Героїв - житомирян: Юрій Лопатюк, Олексій Сорокопуд, Григорій Чудо. Загалом, команда від Житомирщини нараховує 6 осіб.

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