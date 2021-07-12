У Коростенському районі водолази підняли з дна річки тіло молодого чоловіка

У Коростенському районі водолази дістали з річки Ірша тіло молодого чоловіка, про це повідомили у відділі з питань цивільного захисту Коростенської міської ради, передає Замкова гора.
Група водолазів Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді о 19-30 підняла з річки тіло потопельника. Чоловік 1991 року народження, проживав в селі Українка Коростенського району. Подія сталась на річці Ірша в Малинській міській територіальній громаді Коростенського району.
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