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На Житомирщині іноземець пропонував посадовцю 2 тис. доларів хабаря за одержання дозвільних документів на проживання в Україні

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, працівниками Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрито особу на наданні неправомірної вигоди керівнику підрозділу Управління СБ України в Житомирській області, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора.

За даними слідства, громадянин іншої держави, 1962 року народження, житель Київської області, звернувся до керівника сектору Управління СБ України в області та запропонував йому неправомірну вигоду на суму 2000 доларів США за сприяння у безперешкодному отриманні дозвільних документів на проживання іноземців в Україні.

У п’ятницю, 9 червня, у місті Коростишеві, неподалік міського парку, близько 13.00 год, під час надання першої частини неправомірної вигоди на суму 1000 доларів США особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, частину неправомірної вигоди вилучено.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) проводить Головне управління Нацполіції в області

Санкцією зазначеної статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
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