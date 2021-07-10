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У Коростені у зоні відпочинку біля річки стався вибух, є постраждалі

У Коростені під час святкування Івана Купала у зоні відпочинку поблизу річки стався вибух, відомо, що постраждали двоє людей, про це повідомляє місцеве видання Коростень Today, передає Замкова гора.

Відомо, що подія сталась вчора пізно ввечері у комплексі відпочинку "River bank", де в цей час відбувалось масове святкування Івана Купала.

На відео, знятому очевидцями видно, що двоє чоловіків починають поливати бензином майбутнє багаття, в цей час бензин запалюється від феєрверків, які були запалені у кількох метрах.

"Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, зривною хвилею відкинуло в річку, а другий, що був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", - розповіли очевидні з місця події.

У Коростені у зоні відпочинку біля річки стався вибух, є постраждалі


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