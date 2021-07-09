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На Житомирщині нетверезий чоловік господарським знаряддям травмував родича

Увечері 8 липня до поліції надійшло повідомлення про травмування 39-річного жителя с. Буків. З’ясувалось, що чоловіка під час сімейного конфлікту вдарив шуряк. Нині поліцейські встановлюють всі обставини події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 23 години до відділення поліції №1 (Малин) Коростенського райуправління надійшло повідомлення від медиків "швидкої" про травмування жителя с. Буків Луківської територіальної громади. Чоловіка госпіталізували до лікарні, де у нього діагностовано поранення грудей та живота з пошкодженням внутрішніх органів.

Працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що травмований проживає разом зі своєю дружиною та її братом. Попередньо, того вечора між подружжям виникла сварка, в яку і втрутився свояк. У ході суперечки він і завдав потерпілому травм господарським знаряддям.

Поліцейські затримали обґрунтовано підозрюваного у причетності до події 38-річного чоловіка у будинку. Він перебував напідпитку (0,87 проміле). Нині чоловік під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службової особи) КК України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини у рамках розпочатого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України кримінального провадження.

Законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі строком від 5 до 8 років.


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