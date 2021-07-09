На Житомирщині 71-річна жінка заблукала у лісі, пенсіонерку шукали кілька годин

Удень 8 липня на спецлінію "102" зателефонувала жителька м. Коростеня та повідомила, що заблукала у лісовому масиві та потребує допомоги. Поліцейські разом з лісівниками за кілька годин знайшли жінку та допомогли повернутися додому, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Близько 14:30 до поліції по допомогу звернулась 71-річна коростенка. Жінка телефоном розповіла, що не може самостійно вийти з лісу, де з самого ранку збирала ягоди. За її словами, вона електропотягом дісталася до с. Болярки Коростенської громади та, ймовірно, знаходиться у лісовому масиві поблизу цього населеного пункту.
Поліцейські сектору реагування Коростенського РУП автомобілем вирушили до можливого місця знаходження жінки, сповістивши про подію й лісівників, які приєдналися до пошуків. Понад 2 години вони підтримували телефонний зв’язок з пенсіонеркою, уточнюючи її місце перебування. Жінка поскаржилась на спрагу та на погане самопочуття. Тож діяти потрібно було дуже швидко.
За словами заблукалої, вона знаходилася поблизу обгорілого лісу, відтак це допомогло зорієнтуватися на місцевості. Правоохоронці увімкнули автомобільну сирену та за її допомогою пенсіонерка змогла більш точно вказати, в якому напрямку вести пошуки.
Зрештою мандрівницю знайшли. Перше, що вона попросила - напитися води, яку із собою привезли поліцейські.
Жінку автомобілем доставили до районного центру. Нині її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Пенсіонерка пообіцяла своїм рятівникам, що більше не йтиме до лісу сама та буде більш обачна.
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