У Житомирському районі під колесами вантажівки загинула 72-річна жінка
- 09.07.2021, 11:48,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 липня близько 22:15 у с. Іванівці. 72-річна жінка потрапила під колеса вантажівки та загинула на місці події. Розпочато досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо, водій вантажного автомобіля «МАN», 47-річний житель Хмельниччини, рухаючись у напрямку м. Новограда-Волинського, вчинив наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину дороги.
У результаті ДТП 72-річна місцева жителька загинула на місці події.
Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 246 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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