У Житомирі чоловік у стані наркотичного сп'яніння пропонував хабар патрульним: поспішав на роботу, де працює водієм маршрутки

Сьогодні зранку за порушення правил дорожнього руху інспектори патрульної поліції на вулиці Михайла Грушевського зупинили автомобіль Peugeot, водій якого мав ознаки наркотичного сп'яніння, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
Під час спілкування з водієм та перевірки документів останнього, патрульні виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння.
Аби уникнути відповідальності за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння громадянин запропонував патрульним неправомірну вигоду.
Як пояснив інспекторам чоловік, він поспішав на роботу де працює водієм маршрутного транспортного засобу.
Від проходження освідування на стан наркотичного сп'яніння чоловік відмовився в присутності двох свідків.
Надалі патрульні здійснили поверхневу перевірку громадянина та виявили 4 згортки з речовинами, ймовірно, наркотичного походження.
На місце зупинки транспортного засобу патрульні викликали слідчих для фіксації факту надання неправомірної вигоди та вилучення згортків з речовинами, ймовірно, наркотичного походження.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.