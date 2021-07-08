У Коростишеві під час відпочинку на кар'єрі 29-річний чоловік впав з п'ятиметрової висоти вниз
- 08.07.2021, 13:38,
- Житомирщина
7 липня о 23:18 до Служби порятунку "101" від медичних працівників надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у вилученні людини з прірви. Пригода трапилася на одному з кар’єрів м. Коростишів, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора
.
Вже на місці бійці ДСНС з’ясували, що 29-річний чоловік впав з п’ятиметрової висоти кар’єру на каміння, що знаходилося біля самої кромки води. Через стрімкий обрив швидко дістатися до людини змоги не було. Рятувальники знайшли більш пологий спуск у 100 м від місця пригоди і таким чином дісталися до чоловіка. Вони обв’язали його рятувальною мотузкою та підняли на гору. Медики, оглянувши тіло, констатували смерть людини.
Зі слів товаришів загиблого, з якими він відпочивав біля кар’єру, стало відомо, що чоловік відійшов від них і тривалий час не повертався. Коли почали його шукати, то виявили вже у прірві, біля води. Друзі відразу ж викликали медиків та, спустившись до товариша, почали надавати йому першу домедичну допомогу. На жаль, їхні зусилля виявилися марними. Попередньо, від отриманих при падінні травм людина загинула на місці. Остаточні обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронцями.
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