Через спеку на Житомирщині обмежили рух великовагового транспорту

На Житомирщині через спеку обмежили рух великовагового транспорту дорогами області, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора"
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На автомобільних шляхах Житомирської області рух великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено, через перевищення денної температури повітря понад +28°С.
Не розповсюджується температурний режим на транспортні засоби, які здійснюють перевезення:
-небезпечних вантажів;
-вантажів, що швидко псуються;
-живих тварин та птиці;
-перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій
Тимчасове обмеження руху планується до 22-ї години.