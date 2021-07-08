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Жителя Коростишева, якого затримали за гвалтування похресниці, підозрюють у насильстві ще й до її сестри та зберіганні дитячої порнографії

Бердичівська окружна прокуратура забезпечуватиме публічне обвинувачення у суді стосовно жителя міста Коростишева, якому інкримінують особливо тяжкі злочини, а саме: зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно, розбещення малолітньої особи та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту (ч.ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 КК України), про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Протягом досудового розслідування і на даний час обвинувачений перебуває під вартою.
За даними слідства, 47-річний житель Коростишева, неодноразово приїжджаючи у гості до кумів у село сусіднього району, або запрошуючи потерпілу до себе додому, вчиняв насильство сексуального характеру стосовно малолітньої похресниці.

Також встановлено, що чоловік розбещував малолітню сестричку потерпілої.

Крім цього, органом досудового слідства зібрано та задокументовано факти скоєння фігурантом справи ще одного злочину - умисне зберігання дитячої порноґрафії.

Під час обшуку у помешканні обвинуваченого виявлено та вилучено чотири планшети, п’ять мобільних телефонів, ноутбук, системний блок до комп’ютера, накопичувачі інформації, компакт-диски, окремі з носіїв містили дитячу порноґрафію. На вилучену техніку накладено арешт.

Двоє потерпілих малолітніх дітей, а також їхнього меншого братика вилучено із сім’ї та поміщено до реабілітаційного центру.

Також наразі Службою у справах дітей об’єднаної територіальної громади вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав.

Справу розглядатиме Бердичівський міськрайонний суд. Санкцією суворішої статті (ч. 6 ст. 152 КК України) передбачено покарання – позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі.
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