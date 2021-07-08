У Житомирі підвищили тарифи на вивезення сміття

У Житомирі перевізники сміття ТОВ "Ґрін Бін Україна", ПП "КВВЖРЕП №8" і КАТП 0628 змінили тарифи на вивіз побутових відходів. Зміни погодили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
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"Підвищення тарифу на вивезення сміття є економічно обґрунтованим, останнє коригування тарифу відбувалося на початку 2019 року. У зв’язку зі значним зростанням основних складових фактичної собівартості тарифу: цін на паливно-мастильні матеріали, цін на запчастини, шини тощо збільшуються тарифи на вивезення твердих побутових відходів", - сказав заступник начальника управління житлового господарства Андрій Оніщенко.
Тариф на вивезення сміття на 1 людину змінено таким чином:"Ґрін Бін Україна"
-багатоквартирні будинки:
з 17,85 грн – на 23,72 грн;
-приватний сектор:
з 19,16 грн – на 25,28 грн;КАТП 0628
-багатоквартирні будинки:
з 18,28 грн – на 23,67 грн;
-приватний сектор:
з 19,61 грн – на 25,25 грн;ПП "КВЖРЕП №8"
-багатоквартирні будинки:
з 18,27 грн – на 23,65 грн;
-приватний сектор:
з 19,49 грн – на 25,22 грн.