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За минулу добу на території області 15 нових випадків захворювання на коронавірус

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 15 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, викликаних ускладненнями хвороби, не зафіксували, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 08.07.2021 (за минулу добу – 07 липня) зареєстровано 15 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88532 випадки захворювання, 86452 людини одужали, 1793 випадки закінчились летально.
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