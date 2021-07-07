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На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік

7 липня 00:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному житлового будинку у с. Козіївка Житомирського району, що на території Коростишівської територіальної громади, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

На місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем повністю охоплений будинок. Зі слів сусідів стало відомо, що всередині може знаходитися власник. Відразу потрапити до оселі можливості не було, адже дверний прохід був у вогні, а на вікнах знаходилися металеві грати. Врахувавши всі фактори ризику, керівник гасіння викликав на допомогу додаткові сили та засоби.

За допомогою бензорізу, на одному із вікон рятувальники зрізали грати та у складі ланки газодимозахисної служби потрапили всередину будівлі. Там, на підлозі однієї з кімнат вони виявили 57-річного чоловіка. Вогнеборці винесли його на зовні та до прибуття "карети" швидкої надавали йому першу долікарську допомогу. На жаль, медики, які прибули до місця виклику, констатували смерть людини.

Спільними зусиллями двох відділень вогнеборців о 00:46 пожежу вдалося локалізувати та о 04:40 – ліквідували. Вогнем знищено будинок.

За попередньою версією займання могло статися через коротке замикання електромережі або електропобутових приладів. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік

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