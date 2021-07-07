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На Житомирщині поліція розпочала розслідування двох незаконних оборудок з деревиною

6 липня у Новоград-Волинському районі поліцейські зупинили вантажівку з пиломатеріалами, які перевозились без законних підстав. А у Радомишльському лісгоспі було задокументовано незаконну порубку дерев місцевим жителем. Нині у рамках досудових розслідувань триває встановлення всіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Увечері 6 липня поліцейські сектору реагування Новоград-Волинського райвідділу поліції зупинили на автошляху поблизу с. Курчиці автомобіль DAF під керуванням 41-річного жителя Київщини. Причеп вантажівки був завантажений лісопродукцією. Під час перевірки документів з’ясувалось, що жодного підтвердження легальності походження вантажу немає. Відтак автомобіль з дерев’яним брусом вилучили та розпочали відповідну перевірку.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом) КК України. Законодавством за таке діяння передбачено покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Цього ж дня до відділення поліції №3 (м. Радомишль) надійшло повідомлення від лісівників про виявлення в одному з кварталів Забілоцького лісництва незаконної порубки дерев. Всього у лісовому масиві було зрубано 16 дубів та 4 вільхи.

У ході проведеної перевірки поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 45-річний житель м. Радомишля. Нині триває з’ясування всіх обставин, у тому числі і встановлення суми завданого збитку.

Нагадаємо, що ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України такі протиправні дії караються штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.



На Житомирщині поліція розпочала розслідування двох незаконних оборудок з деревиною
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