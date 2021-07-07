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Прокуратура вимагає повернути у комунальну власність бердичівське сміттєзвалище, яке незаконно передали приватній фірмі

Бердичівською окружною прокуратурою заявлено позов щодо визнання недійсним договору про утримання та обслуговування приватним товариством міського сміттєзвалища (полігону) твердих побутових відходів міста Бердичева та зобов’язання повернути його комунальному підприємству, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Йдеться про те, що у липні минулого року, за погодженням з Бердичівською міськрадою, комунальним підприємством укладено з приватним товариством договір про утримання та обслуговування протягом п’яти років центрального сміттєзвалища, розташованого на земельній ділянці площею 4,6 га.

Однак встановлено, що договір укладено в порушення вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна", оскільки спеціально відведені місця чи об’єкти, призначені для захоронення відходів (сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо) не можуть передаватися в оренду.

До того ж, такий договір насправді є удаваним правочином, оскільки його основною ознакою є надання полігону у користування на певний строк, що за правовою суттю є договором оренди.

Позов скеровано до Господарського суду Житомирської області.
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