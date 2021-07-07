Станом на 7 липня зареєстровано 13 нових підтверджених випадків COVID-19
- 07.07.2021, 10:28,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 13 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, викликаних ускладненнями хвороби, не зафіксували, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 07.07.2021 (за минулу добу – 06 липня) зареєстровано 13 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88517 випадки захворювання, 86442 людини одужали, 1793 випадки закінчились летально.
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