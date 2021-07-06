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У Житомирі викрили нелегальний гральний заклад, замаскований під магазин промислових товарів

У Бердичеві викрили нелегальний гральний заклад, який був замаскований під магазин промислових товарів, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

За даними слідства, гральний заклад був облаштований на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку, на вулиці Соборна площа, що майже у центрі міста Бердичева, та замаскований під магазин промислових товарів.

У понеділок, 5 липня, правоохоронцями проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено 26 комплектів комп’ютерної техніки, касовий апарат, 43 тис. грн, здобутих від незаконної діяльності, чорнові записи з відомостями про постійних клієнтів тощо.

За попередніми даними, приміщення винаймалося для здійснення торгівельної діяльності.

Грошові кошти та техніку вилучено, вирішується питання щодо накладення на них арешту.

Триває досудове розслідування, з’ясовуються обставини скоєного злочину та причетність фігурантів справи до організації аналогічних закладів на території області.
У Житомирі викрили нелегальний гральний заклад, замаскований під магазин промислових товарів

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