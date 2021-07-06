Житомирські прикордонники затримали чоловіка, який намагався потрапити в Україну на краденому Mercedes

В пункті пропуску #Виступовичі, під час оформлення автомобіля "Mercedes", російської реєстрації, відбулось спрацювання бази даних Інтерпол. Зреагувала система Міжнародної кримінальної поліції на викрадені транспортні засоби у 2019 році, про це повідомили у ДПСУ, передає "Замкова гора"
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"По даному факту прикордонники Житомирського загону негайно проінформували співробітників Національної поліції та Укрбюро Інтерполу, які підтвердили перебування автівки в міжнародному розшуку", - повідомили прикордонники.
В’їхати в Україну та доїхати до Полонного, що на Хмельниччині, на краденому позашляховику мав намір 52-річний громадянин Російської Федерації.
Наразі транспортний засіб, 2014 року випуску, для з’ясування всіх обставин передано співробітникам Національної поліції в Житомирській області.