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На Житомирщині затримали вантажівку із нелегальним лісом

Учора близько 18-ї години під час патрулювання автомобільної дороги Київ - Чоп (поблизу села Козак) інспектори поліції зупинили вантажний автомобіль IFA, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".

Під час перевірки документів водія, патрульні встановили, що у чоловіка відсутні будь-які документи на вантаж, який він перевозив.

Для фіксації події та подальшої правової кваліфікації патрульні поліцейські викликали слідчих Коростишівського відділу поліції.
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