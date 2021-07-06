На Житомирщині затримали вантажівку із нелегальним лісом
- 06.07.2021, 09:23,
- Житомирщина
Учора близько 18-ї години під час патрулювання автомобільної дороги Київ - Чоп (поблизу села Козак) інспектори поліції зупинили вантажний автомобіль IFA, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора"
.
Під час перевірки документів водія, патрульні встановили, що у чоловіка відсутні будь-які документи на вантаж, який він перевозив.
Для фіксації події та подальшої правової кваліфікації патрульні поліцейські викликали слідчих Коростишівського відділу поліції.
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