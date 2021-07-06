За минулу добу діагноз Covid-19 на Житомирщині підтвердили у 12 людей
- 06.07.2021, 09:16,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 12 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 06.07.2021 (за минулу добу – 05 липня) зареєстровано 12 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88504 випадки захворювання, 86433 людини одужали, 1793 випадки закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-